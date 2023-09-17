Faire un don à XR Auxerre

I already have a HelloAsso account:
|Sélection
|Don
|Don
|0 €
|
Votre contribution à HelloAsso
|4.25 €
|Total
|4.25 €
HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l'organisme ALERTE PLANETE . Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.
* Champs obligatoires
Paiement sécurisé
✊ Soutien à une militante poursuivie pour avoir défendu la loi ⚖️
Depuis plusieurs mois, une militante antifasciste est l’objet de pressions judiciaires et policières simplement pour avoir brandi, en silence et dignement, une pancarte rappelant une évidence :
« Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit » 🛑.
En participant pacifiquement à des cérémonies publiques, cette citoyenne exerce un droit fondamental : celui de la liberté d’expression 🗣️.
Et pourtant, elle fait face à des convocations, contrôles d’identité, intimidations, et désormais à une procédure pénale ⚖️.
Alors que des propos racistes peuvent encore être tenus impunément dans l’espace politique, c’est elle que l’on cherche à faire taire.
📅 Elle passera en justice le 8 septembre 2025 à Auxerre.
🤝 Pour l’accompagner dans cette épreuve, nous faisons appel à votre solidarité.
💸 Pourquoi cette cagnotte ?
⚖️ Prendre en charge les frais d’avocat et de défense.
🚗 Couvrir les frais logistiques liés aux déplacements.
🛡️ Affirmer collectivement que nous ne nous tairons pas face au racisme.
🔗 Chaque don, même modeste, est une pierre à l’édifice de la solidarité.
Soutenir cette militante, c’est défendre nos droits à toutes et tous :
– 🗯️ le droit d’exprimer une opinion.
– 📜 le droit de rappeler la loi.
– 🙅♀️ le droit de ne pas se laisser intimider.
🙏 Merci de votre soutien.