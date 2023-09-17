Faire un don à XR Auxerre

✊ Soutien à une militante poursuivie pour avoir défendu la loi ⚖️

Depuis plusieurs mois, une militante antifasciste est l’objet de pressions judiciaires et policières simplement pour avoir brandi, en silence et dignement, une pancarte rappelant une évidence :

« Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit » 🛑.

En participant pacifiquement à des cérémonies publiques, cette citoyenne exerce un droit fondamental : celui de la liberté d’expression 🗣️.

Et pourtant, elle fait face à des convocations, contrôles d’identité, intimidations, et désormais à une procédure pénale ⚖️.

Alors que des propos racistes peuvent encore être tenus impunément dans l’espace politique, c’est elle que l’on cherche à faire taire.

📅 Elle passera en justice le 8 septembre 2025 à Auxerre.

🤝 Pour l’accompagner dans cette épreuve, nous faisons appel à votre solidarité.

💸 Pourquoi cette cagnotte ?

⚖️ Prendre en charge les frais d’avocat et de défense.

🚗 Couvrir les frais logistiques liés aux déplacements.

🛡️ Affirmer collectivement que nous ne nous tairons pas face au racisme.

🔗 Chaque don, même modeste, est une pierre à l’édifice de la solidarité.

Soutenir cette militante, c’est défendre nos droits à toutes et tous :

– 🗯️ le droit d’exprimer une opinion.

– 📜 le droit de rappeler la loi.

– 🙅‍♀️ le droit de ne pas se laisser intimider.

🙏 Merci de votre soutien.